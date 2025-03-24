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Karaman'da 23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

24.03.2025 19:53
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Karaman'da kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki genç, kaldığı apart dairede ölü bulundu.

Karaman'da 23 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Olay, Fenari Mahallesi 297. Sokak'ta bulunan 3 katlı apart binanın 2. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apart dairede yalnız kaldığı öğrenilen Emre Sarı'dan (23) haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla içeriye giren sağlık ve polis ekipleri, genci hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Sarı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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