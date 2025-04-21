HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Karaman’da çarpışan otomobillerden birisi ters döndü: 2 yaralı

Karaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlardan birisi ters dönerken, 2 kişi yaralandı.

Karaman’da çarpışan otomobillerden birisi ters döndü: 2 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Çeltek Mahallesi, Karaman-Mersin çevre yolu üzerinde bulunan jandarma kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Remzi A. (33), yönetimindeki 70 ABE 624 plakalı otomobil ile Şerife A. idaresindeki 70 BF 908 plakalı Opel marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 70 ABE 624 plakalı otomobil şarampole inerek ters dönerken, kazada sürücü Remzi A. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Halil N. (70), yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pes dedirten paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüdüPes dedirten paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüdü
Baharla birlikte gelen gizli tehlike...Baharla birlikte gelen gizli tehlike...

Anahtar Kelimeler:
Karaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
30 yıllık dev kuruyemiş markası iflas ediyor!

30 yıllık dev kuruyemiş markası iflas ediyor!

İşte iddialar... Elazığ Belediyesi’ne ihale soruşturması: Başrolde çöp kamyonları var...

İşte iddialar... Elazığ Belediyesi’ne ihale soruşturması: Başrolde çöp kamyonları var...

"Uyuşturucu aldı, taksiye verecek param yoktu..." 32 bıçak darbesiyle en yakın arkadaşı Elif Kırav'ı öldüren katil, her cani gibi suçu maktule attı

"Uyuşturucu aldı, taksiye verecek param yoktu..." 32 bıçak darbesiyle en yakın arkadaşı Elif Kırav'ı öldüren katil, her cani gibi suçu maktule attı

TÜRKSAT 6A göreve başladı! Erdoğan: "Tarihi bir fırsat"

TÜRKSAT 6A göreve başladı! Erdoğan: "Tarihi bir fırsat"

İmamoğlu aday, Özel genel başkan, kendisi ise 'Akil kişi'

İmamoğlu aday, Özel genel başkan, kendisi ise 'Akil kişi'

Temizlik görevlisi fark edince ortaya çıktı

Temizlik görevlisi fark edince ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.