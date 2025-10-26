Karaman’da devrilen motosikletin genç sürücüsü ağır yaralandı

Kaza, dün akşam saat 21.20 sıralarında Hamidiye Mahallesi TEKMARSAN Sanayi Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahsin Erdoğan (20) idaresindeki 70 ACR 298 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Yaklaşık 50 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibi de kaza mahallinde inceleme yaptı. Öte yandan kaza yapan motosikletin yakınlarında araç aküsüyle akü takviye kablosu olduğu görüldü. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır