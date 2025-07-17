Karaman'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Hamidiye Mahallesi Sanayi Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.G. idaresindeki otomobil ile M.K. yönetimindeki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar farklı yönlere savruldu. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü M.K. yaralanırken, otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)