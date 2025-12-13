Karaman’da yaban keçisi avlayan şahıslara 954 bin 208 lira ceza

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 5-12 Aralık tarihlerinde JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 12 bin 614 kişi sorgulanırken, 22’sinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı.

SİLAH VE UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Yakalanan 22 kişiden 4’ü tutuklandı. Denetimlerde ayrıca 257 adet sentetik ecza, 668 gram esrar maddesi, muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ve kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 67 adet tabanca fişeği, uyuşturucu yapılmasında kullanılan malzemeler ile parçalanmış vaziyette yaban keçisi eti ele geçirildi. Yaban keçisi avlayan şahıslar hakkında ise 954 bin 208 lira para cezası kesildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti.

