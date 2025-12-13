HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Karaman’da yaban keçisi avlayan şahıslara 954 bin 208 lira ceza

Karaman'da jandarmanın yaptığı uygulamalarda uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, yaban keçisi avlayan şahıslara 954 bin 208 lira para ceza kesildi.

Karaman’da yaban keçisi avlayan şahıslara 954 bin 208 lira ceza

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatlarıyla İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 5-12 Aralık tarihlerinde JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 12 bin 614 kişi sorgulanırken, 22’sinin çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı.

Karaman’da yaban keçisi avlayan şahıslara 954 bin 208 lira ceza 1

SİLAH VE UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Yakalanan 22 kişiden 4’ü tutuklandı. Denetimlerde ayrıca 257 adet sentetik ecza, 668 gram esrar maddesi, muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ve kenevir bitkisi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 67 adet tabanca fişeği, uyuşturucu yapılmasında kullanılan malzemeler ile parçalanmış vaziyette yaban keçisi eti ele geçirildi. Yaban keçisi avlayan şahıslar hakkında ise 954 bin 208 lira para cezası kesildi.

Karaman’da yaban keçisi avlayan şahıslara 954 bin 208 lira ceza 2

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti.

(İHA)

13 Aralık 2025
13 Aralık 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çorum'da 266 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi: 1 gözaltıÇorum'da 266 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi: 1 gözaltı
Ormanlık alanda ölü bulundu! 1 kişi gözaltındaOrmanlık alanda ölü bulundu! 1 kişi gözaltında

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Karaman uyuşturucu avcılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden ifade: “Parayı rulo yapıp kokain içti! Üçlü ilişki yaşadık”

Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş

Araçtan ceset çıktı: Ön koltukta hareketsiz duruyormuş

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Merkez Bankası'ndan yeni karar

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Merkez Bankası'ndan yeni karar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.