Karaman’da işçi servisi ile tır çarpıştı: 12 yaralı

Karaman’da fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsü ile tırın çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, Karaman-Ereğli kara yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman’dan organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir bisküvi fabrikasına işçi taşıyan M. Ç. idaresindeki midibüs, kavşakta dönüş yapan H.A. idaresindeki çelik demir yüklü tırla çarpıştı. Kazada sürücüler ile midibüsteki 10 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve kentteki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

