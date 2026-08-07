Karaman’da motosiklet kazası: 2 yaralı

Kaza, merkeze bağlı Çavuşpınarı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.B. (34) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, patika yolda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan O.A. (32) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır