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Karaman’da tarihi eser ele geçirildi: 7 tutuklama

Karaman’da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda tarihi eser ve çok sayıda kaçak malzeme ele geçirilirken, aranan 7 kişi tutuklandı.

Karaman’da tarihi eser ele geçirildi: 7 tutuklama

Karaman İl Jandarma Komutanlığınca asayiş, narkotik ve trafik olayları başta olmak üzere, huzur ve güven ortamının sağlanması, suçların önlenmesi ve suça karışan şahısların yakalanması amacıyla 19-28 Haziran 2026 tarihleri arasında çalışma gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 16 bin 643 şahıs ile 6 bin 312 araç sorgulandı. Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve asayiş ekiplerinin çalışmaları neticesinde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 46 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği denetimler ve aramalarda ise, 76 adet sikke, 3 adet obje, 130 adet sentetik hap, 14 kök kenevir bitkisi, 136 litre etil alkol, 63 litre el yapımı votka, 11 litre el yapımı viski, 12 litre el yapımı rakı, 49 litre alkol kiti aroma tatlandırıcı, 183 bin 600 adet bandrolsüz kaçak makaron, 15 kilogram kaçak bandrolsüz nargile tütünü, 13 kilogram kıyılmış paket tütün ve 2 adet elektronik makaron doldurma makinesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kentte huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceği belirtildi.

Karaman’da tarihi eser ele geçirildi: 7 tutuklama 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Karaman
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