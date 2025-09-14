Karaman’da uyuşturucu ve kaçak tütün ele geçirildi: 8 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’nın sorumluluk alanlarındaki genel uygulamaları devam ediyor. 05-13 Eylül tarihlerinde JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 16 bin 913 kişi sorgulanırken, 39’unun çeşitli suçlardan arandığı ortaya çıktı. Yakalanan 39 kişiden 8’i tutuklandı. Denetimlerde ayrıca kenevir bitkisi, 7 bin 350 gram kubar esrar, sentetik ecza hap, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, av tüfeği mühimmatı, 4 adet tabanca mühimmatı, 2 adet boş kartuş, 70 adet bandrolsüz sigara, 2 kilogram tütün ve 10 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Jandarma, huzur ve güven ortamının devamını sağlamaya yönelik denetim ve uygulamalara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edileceğini belirtti.



(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır