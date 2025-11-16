Karaman’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

HABER

Karaman’da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Urgan Mahallesi 1993. Sokak’ta bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. yönetimindeki yolcu minibüsü ile S.N. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kaldırıma çıkarak trafik levhasını devirdi. Kazada otomobil sürücüsü S.N. ile araçta yolcu olarak bulunan G.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin yaptığı incelemenin ardından araçlar çekiciyle yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

