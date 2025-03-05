Karanfilli su neye iyi gelir, saça iyi gelir mi? Karanfilli su içmenin faydaları

Antiinflamatuar özellikleri ile bilinen karanfilin eklem iltihaplarından kan şekeri seviyelerini düzenlemeye kadar birçok farklı konuda insan sağlığına yararlı etkileri bulunur. Sağlığa olan faydaları ile bilinen karanfil iç organların düzenli çalışmalarını desteklerken bazı hastalıkların iyileşme süreçlerinde de etkili kabul edilir.

Karanfilli su neye iyi gelir?

Karanfilin besin değeri ulusal besin veri tabanına göre 1 çay kaşığı için şunlardır:

6 kalori

1,13 gram protein

0,27 gram yağ

1,38 gram karbonhidrat

0,7 gram lif

Farklı kullanım alanları bulunan karanfil, Hindistan kültüründe uzun yıllar boyunca alternatif tıpta yer almıştır. Birçok hastalığın tedavi süreçlerinde de faydalı olduğu kabul edilen karanfil, Hindistan’da alternatif tıp sistemi olan ayurveda içeriğinde çok yaygın olarak tercih edilir. Kullanıldığı alanlardan bazıları şu şekildedir:

Güçlü kokusu ve aroması ile bütün olarak ya da öğütülerek

Ketçap benzeri olarak kullanılan ürünlerin bileşenleri olarak

Parfüm ve benzeri ürünlerde aroma katıcı olarak

Uçucu yağ olarak

Kekleri ve kurabiyeleri tatlandırma amacı ile

Baharat, çay ve süt karışımı olan içecekler yaparken

Su içine atarak bir süre bekledikten sonra da tüketilebilen karanfil, karanfilli su olarak da birçok konuda faydalıdır. Saçtan cilde çeşitlilik gösteren karanfilli suyun faydaları şu şekildedir:

Diş ağrılarına iyi gelir.

Ağız kokusuna engel olur.

Kan şekeri seviyelerini düzenler.

Öksürük keser.

Bakterileri azaltır.

Obezite ile mücadelede etkilidir.

Karaciğer sağlığını iyileştirir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Hazımsızlığa ve sindirim sistemine iyi gelir.

Mide ülserini azaltır.

Kemikleri güçlendirir.

Karanfilli su saça iyi gelir mi?

Son zamanlarda gündeme düşen ve adı sıkça anılan karanfilli su çeşitli alanlardaki faydaları ile doğal ilaç olarak kabul edilmiştir. Farklı alanlardaki faydalarından biri de saçlardır. Kolayca hazırlanabilen karanfilli suyun saça faydalarından bazıları şunlardır:

Saç derisindeki kan akışını uyarır.

Saçların uzamasını sağlar.

Kepek oluşumunun önüne geçer.

Saç dökülmelerine engel olur.

Karanfilli su içmek ne işe yarar?

Hazırlanışı son derece kolay olan karanfilli suyun insan vücudu için çeşitli faydaları bulunur. En bilinen faydaları ve işe yaradığı durumlar ise şunlardır:

Metabolizmayı hızlandırır.

Ağız kokusu sorununu giderir.

İdrar söktürücü özelliği vardır.

Stresi ve kaygıyı azaltır.

Boğaz enfeksiyonları için ilaç niteliğinde kabul edilir.

Diş etlerindeki sorunların giderilmesinde yardımcı olur.

Karanfilli su içmek faydalı mı?

Karanfilli su içmek sağlığa faydalı olarak kabul edilmiştir. Mikroplarla savaşma özelliği bulunan karanfil özellikle boğaz enfeksiyonları için doğal bir ilaç sayılır. Ayrıca ağızda oluşan kötü kokuları da gideren karanfil metabolizmayı da harekete geçirir.

İdrar söktürücü özelliği dışında karanfilli suyun faydası stres üzerinde de etkilidir. Rahatlatıcı özelliği bulunan karanfilli su gün içindeki stresin etkilerini azaltır ve sinirleri sakinleştirir. Bir tür doğal antidepresan olarak da kabul edilir.

Karanfilli su içmek zayıflatır mı?

Karanfilli su içmenin faydalarından biri de kontrollü kilo vermektir. Hazımsızlık, düşük ve yavaş metabolizma gibi sorunlara da çare olduğu bilinen karanfilli su birçok diyet listesinin içinde de yer almaktadır. Bu özellikleri ile karanfilli suyun kontrollü zayıflama süreçlerine de katkısı bulunur.

Farklı tarifleri bulunan karanfilli su direkt olarak soğuk ya da oda sıcaklığındaki ılık içme suyunun içine atılarak da kullanılabilmektedir. Birkaç adet karanfili 1 bardak su içine atarak 15 dakika bekledikten sonra karanfilli su tüketilebilir.

Karanfilli su ödem attırır mı?

İdrar söktürücü özelliği bulunan karanfilli su ödem attırıcı etkiye de sahiptir. Vücutta oluşan ödemin ve ödem sonucu oluşan şişkinliklerin de yok olmasına yardımcı olan karanfilli su bazı yan etkilere de neden olabilir.

Birçok besin ve gıda gibi karanfilli su da fazla ve bilinçsizce tüketildiği zaman çeşitli hasarlara yol açabilir. Özellikle alerjik reaksiyonları olan bünyelerin dikkat etmesi gereken karanfilli suyun zararları boğazda ve ağızda yanma, hassas dokuları tahriş etme gibi durumlara neden olabilir.