Karapınar’da polisten hatalı park denetimleri

Konya’nın Karapınar ilçesinde polis ekipleri, otobüs durakları önüne park eden araçlara yönelik denetimleri arttırdı. Yapılan denetimlerle trafik yoğunluğunun azaltılması ve meydana gelebilecek trafik kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Edinilen bilgiye göre, Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı şehir içi trafik ekipleri, otobüs durakları önünde park eden araç sürücülerine cezai işlem uyguluyor. Uygulama, Karapınar halkı ve yolcular tarafından memnuniyetle karşılanırken, vatandaşlar, uygulamanın trafik güvenliğini artırdığını ve otobüs duraklarının işlevselliğini sağladığını belirtti. Yetkililer, hatalı parkların önüne geçilmesiyle hem trafik yoğunluğunun azaltılmasının hem de kazaların engellenmesinin sağlanacağını ifade etti. Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü, benzer denetimlerin devam edeceğini ve hatalı park ile ilgili cezai işlemlerin sürdürüleceğini bildirdi.

Konya
