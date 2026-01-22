Karayazı’da gündüz vakti kurt saldırısı: Yavru köpek telef oldu

Olay, Karayazı ilçesi Bayraktar Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, soğuk hava şartları ve yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, gündüz vakti ilçe merkezine kadar indi. Şehre inen kurtlar, bir evin kapı önünde bulunan yavru köpeğe saldırdı. Saldırıya tanık olan anne köpek yavrusunu korumaya çalışsa da kurtların saldırısı karşısında başarılı olamadı.

Olay yerine yetişen köpek sahibi Nicemettin Tutkun, yavru köpeğini cansız halde buldu. Anne köpeğin de saldırı sırasında zarar gördüğü öğrenildi.

Yaşanan olay mahallede büyük üzüntü ve tedirginliğe neden olurken, vatandaşlar yetkililerden önlem alınmasını istedi. Özellikle kış aylarında aç kalan yaban hayvanlarının yerleşim alanlarına inmesi, bölge halkı için ciddi bir risk oluşturuyor.

Yetkililerin, benzer olayların yaşanmaması için gerekli tedbirleri artırması bekleniyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır