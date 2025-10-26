Karayipler’de kasırga alarmı! Saatte 220 km hıza ulaştı

Karayipler Denizi’nde 4’üncü kategori kasırga alarmı verildi. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Karayipler Denizi’nde oluşan Melissa Kasırgası’nın 4’üncü kategoriye ulaştığını aktararak, maksimum rüzgar hızının saatte 220 kilometreye ulaştığını belirtti. NHC, kasırganın Küba'nın Guantanamo kentinden yaklaşık 450 kilometre uzaklıkta olduğunu ifade ederek, kasırganın Hispanyola’nın güneyi ve Jamaika'nın bazı bölgelerinde ani sellere ve heyelanlara neden olabileceğini aktardı.

SALI KÜBA'YA VARACAK

Kasırganın yarın gece veya salı sabahı Jamaika'yı, salı günü geç saatlerde ise Küba'nın güneydoğusunu vurması bekleniyor.

