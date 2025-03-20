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Karda mahsur kalanların imdadına Jandarma yetişti

20.03.2025 12:50
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Yozgat’ta önceki gün sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca devam eden yoğun kar yağışı ile fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle akşam saatlerinde yolda kalan veya kaza yapan vatandaşların yardımına Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yetişti.

Karda mahsur kalanların imdadına Jandarma yetişti

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, Yozgat merkez Cihanpaşa köyü mevkiinde okul servis aracı yoğun kar yağışı sebebiyle kara saplandı. Araç içinde mahsur kalan sürücü ve sekiz öğrenci, Jandarma ve AFAD ekiplerinin ortak çalışmasıyla güvenli bir şekilde kurtarıldı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Merkez ve Çekerek İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında da kar yağışı nedeniyle birçok araç yolda kaldı.

Yozgat merkez Güllük Köyü mevkii, Yozgat’ın Çekerek ilçesi Özükavak köy yolunda yoğun kar yağışı sebebiyle kara saplanan araçlar ve içindeki vatandaşlar, jandarma asayiş ve trafik ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı. Benzer şekilde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Merkez ve Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde de kar nedeniyle mahsur kalanlar oldu.

Yozgat merkez Derbent Köyü mevkii ile Yozgat Boğazlıyan Sarıkaya yolunda kara saplanan araçlar ve sürücüleri, jandarma ekiplerinin titiz çalışmalarıyla güvenli bölgelere sevk edildi. Şefaatli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yozgat-Şefaatli karayolu üzerinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara yardım etti. Uzun süren çalışmalar sonucu araçlar kurtarılırken, vatandaşlar ekiplerin nezaretinde ilçe merkezine ulaştırıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yozgat jandarma
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