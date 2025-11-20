HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kardeşi için yaptırdığı engelli asansöründen düşerek öldü

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bedensel engelli kardeşi için yaklaşık 1 ay önce yaptırdığı engelli asansöründen düşen Fatma Ekin (67) hayatını kaybetti.

Kardeşi için yaptırdığı engelli asansöründen düşerek öldü

Olay, saat 20.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi 7036 Sokaktaki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Fatma Ekin (67), bedensel engelli erkek kardeşi için oturdukları apartmanın dış cephesine yaklaşık 1 ay önce yük asansörü düzeneği kurdurdu.

Kardeşi için yaptırdığı engelli asansöründen düşerek öldü 1

2 GÜN ÖNCE KIRILAN ASANSÖR KAPISINDAN DÜŞTÜ

Akşam saatlerinde pazar alışverişinden dönen Fatma Ekin, bu asansörü kullanarak 5’inci kata çıktı. Ekin, bu sırada dengesini kaybederek, metrelerce yükseklikten düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Fatma Ekin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca, yük asansörünün kapısının 2 gün önce kırıldığı, Fatma Ekin’in bu kırılan kısımdan yere düştüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kardeşi için yaptırdığı engelli asansöründen düşerek öldü 1

(DHA)

20 Kasım 2025
20 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otizmli genci "odunluğa baktı" diye darbetti: TutuklandıOtizmli genci "odunluğa baktı" diye darbetti: Tutuklandı
Aile yapısının korunması için tavsiyeler konuşulduAile yapısının korunması için tavsiyeler konuşuldu
Anahtar Kelimeler:
İzmir asansör kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çete liderleri için sokağa çıktılar: 'İstanbul'un sefiri'

Çete liderleri için sokağa çıktılar: 'İstanbul'un sefiri'

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Maneviyata yönelmişti! Fenomen diziye girdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Maneviyata yönelmişti! Fenomen diziye girdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Vatandaşlık maaşı geliyor! Her haneye bir asgari ücret: Tarihi belli oldu

Vatandaşlık maaşı geliyor! Her haneye bir asgari ücret: Tarihi belli oldu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşçi için sevindiren karar: Yargıtay son noktayı koydu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşçi için sevindiren karar: Yargıtay son noktayı koydu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.