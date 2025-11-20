Kardeşi için yaptırdığı engelli asansöründen düşerek öldü

Olay, saat 20.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi 7036 Sokaktaki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Fatma Ekin (67), bedensel engelli erkek kardeşi için oturdukları apartmanın dış cephesine yaklaşık 1 ay önce yük asansörü düzeneği kurdurdu.

2 GÜN ÖNCE KIRILAN ASANSÖR KAPISINDAN DÜŞTÜ

Akşam saatlerinde pazar alışverişinden dönen Fatma Ekin, bu asansörü kullanarak 5’inci kata çıktı. Ekin, bu sırada dengesini kaybederek, metrelerce yükseklikten düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Fatma Ekin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca, yük asansörünün kapısının 2 gün önce kırıldığı, Fatma Ekin’in bu kırılan kısımdan yere düştüğü belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

