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Kardeşi ve arkadaşlarıyla girdiği baraj gölünde boğuldu

Malatya'da kardeşi ve arkadaşları ile Karakaya Baraj Gölü'ne giren Suriye uyruklu Bilal İsmail (12) yaşamını yitirdi.

Kardeşi ve arkadaşlarıyla girdiği baraj gölünde boğuldu

Olay, öğleden sonra Atabey Feribot İskelesi yakınlarında meydana geldi. Bilal İsmail kardeşi ve iki arkadaşı ile serinlemek için Karakaya Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre sonra Bilal İsmail'in gözden kaybolduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrası dalgıçlar Bilal'in cansız bedenini sudan çıkardı. Yapılan kontrollerin ardından Bilal'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya baraj gölü
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