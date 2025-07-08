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Kardeşini öldürüp boğazını kesmeye çalıştı, ifadesi tüyler ürpertti! Akıl sınırlarını zorlayan ifade: "Başardığım için mutluyum"

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Çiğdem Sevinç

Üniversitesi tatil olunca ailesinin yanına geldi, ağabeyi kabusu yaşattı. 18 yaşındaki Nazife Ateş'i 14 bıçak darbesiyle öldüren Mehmet Ateş (27), tutuklandı. Ateş ifadesinde, "Kardeşimi yaşatmamaları için organlarını söktüm. Ben sadece kız kardeşimi öldürmek istedim ve bunu başardığım için mutluyum" dedi.

Korkunç olay, Antalya Manavgat ilçesine bağlı Salkım Evler Mahallesi 3523 Sokak'taki bir apartman dairesinde dün saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Aynı evde annesiyle yaşayan Mehmet Ateş, Ege Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi kız kardeşi Nazife Ateş'i, vücudunun çeşitli yerlerinden 14 bıçak darbesiyle bıçakladı, başını kesmeye çalıştı. Nazife Ateş evden kaçmak isterken açtığı kapıdan içeri giren komşular, olaya müdahale etti.

Kardeşini öldürüp boğazını kesmeye çalıştı, ifadesi tüyler ürpertti! Akıl sınırlarını zorlayan ifade: "Başardığım için mutluyum" 1

Yerde kanlar içinde yatan Nazife Ateş'in üzerine oturarak bıçaklamayı sürdüren Mehmet Ateş'i, komşular uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada çıkan arbedede, Ateş'in annesi de elinden yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Nazife Ateş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kardeşini öldürüp boğazını kesmeye çalıştı, ifadesi tüyler ürpertti! Akıl sınırlarını zorlayan ifade: "Başardığım için mutluyum" 2

OKULLAR TATİL OLUNCA AİLESİNİN YANINA GELMİŞ

Arbede sırasında iki elinde de kesik oluşan Mehmet Ateş, tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. Nazife Ateş'in cenazesi ise Antalya Adli Tıp Morgu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından dün ailesi tarafından alınarak toprağa verildi. Mobilya dükkanında çalıştığı öğrenilen Mehmet Ateş'in psikolojik sorunlar yaşadığı, daha önce de intihar girişiminde bulunduğu ileri sürüldü. Nazife Ateş'in okullar tatil olunca ailesinin yanına geldiği belirtildi.

Kardeşini öldürüp boğazını kesmeye çalıştı, ifadesi tüyler ürpertti! Akıl sınırlarını zorlayan ifade: "Başardığım için mutluyum" 3

'ÖLDÜRME FİKRİ DUŞTA AKLIMA GELDİ'

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Mehmet Ateş, çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı. İfadesinde komşularının düğününden sonra eve geldiklerini ve duş aldığını anlatan Mehmet Ateş, "Önceleri kardeşimi öldürmek istiyordum. Duşta bu düşünce aklıma geldi. İçimden bir ses 'Sen şeytansın, sen deccalsın' diye haykırıyordu. Duştan çıktıktan sonra kız kardeşimin odasına giderken mutfaktan ekmek bıçağını aldım. Kız kardeşime bıçağı sapladığımda 'Anne' diye bağırıp salona kaçtı ama yere serildi. Üzerine oturup bıçağı üst üste sapladım. Gelenlerin yeniden birleştirip kardeşimi yaşatmamaları için organlarını söktüm. Ben sadece kız kardeşimi öldürmek istedim ve bunu başardığım için mutluyum" dedi.

Kardeşini öldürüp boğazını kesmeye çalıştı, ifadesi tüyler ürpertti! Akıl sınırlarını zorlayan ifade: "Başardığım için mutluyum" 4

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18 yaşındaki Nazife ağabeyi tarafından hayattan koparıldı... 18 yaşındaki Nazife ağabeyi tarafından hayattan koparıldı...

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya bıçak ağabey
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