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Kardiyoloji ile kalp damar cerrahisi aynı mı? Kardiyoloji ile kalp damar cerrahisi arasındaki fark nedir?

Kalp sağlığı, kişinin yaşamını doğrudan etkileyen konulardan bir tanesidir. Kalp sağlığı alanında hizmet veren alanların arasında kalp damar cerrahisi ve kardiyoloji gelmektedir. Hem kardiyoloji hem de kalp damar cerrahisi, kalp damar sağlığı ile ilgilenmektedir. Fakat bu iki alanın tanı ve tedavi yaklaşımları arasında farklar bulunmaktadır. Peki, kardiyoloji ile kalp damar cerrahisi arasındaki farklar nelerdir?

Kardiyoloji ile kalp damar cerrahisi aynı mı? Kardiyoloji ile kalp damar cerrahisi arasındaki fark nedir?
Hacer Atik

İçindekiler

  • Kardiyoloji ile kalp damar cerrahisi arasındaki fark nedir?
  • Kardiyoloji nedir?
  • Kardiyolojinin ilgilendiği hastalıklar nelerdir?
  • Kalp ve damar cerrahisi nedir?
  • Kalp damar cerrahisinin ilgilendiği hastalıklar nelerdir?

Kalp, insan vücudunda yaşamın devamlılığını sağlayan hayati bir organdır. Bu yüzden kalp ritminde meydana gelen en ufak aksaklık kişinin ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşmasına sebep olabilmektedir. Bu yüzden kişi kalp ile ilgili bir rahatsızlık duyuyorsa kardiyoloji veya kalp damar cerrahisine başvurması gerekmektedir.

Kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi her ne kadar benzer hastalıklarla ilgilense de tanı ve tedavi yöntemleri birbirinden farklıdır. Kardiyoloji daha çok kalp ile ilgili rahatsızlıkların erken evreleriyle ilgilenirken, kalp damar cerrahisi cerrahi müdahale gerektiren durumlarla ilgilenmektedir.

Kardiyoloji ile kalp damar cerrahisi arasındaki fark nedir?

Kalp ve damar sağlığı ile ilgili problemler, günümüzdeki en yaygın sağlık sorunlarından bir tanesidir. Kalp ve damar sağlığı alanında görev yapan iki temel uzmanlık alanı bulunmaktadır. Bu alanlar kardiyoloji ve kalp damar cerrahisidir. Bu noktada pek çok kişi "Kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi aynı mı?" sorusunu sormakta ve hangi alana ne için gidilmesi gerektiğini araştırmaktadır.

Kardiyologlar hastalığın teşhisinde ve ilaçla tedavi edilmesinde görev alan uzmanlardır. Kalp ve damar cerrahisi uzmanlarına ise cerrahi müdahale gerektiren durumlarda başvurulmaktadır.

Kardiyoloji nedir?

Kardiyoloji, kalp ve kan damar sistemi hastalıklarının tanı, tedavi ve takibi ile ilgilenen bir tıp alanıdır. Bu alanda çalışan kişilere kardiyolog denilmektedir. Kardiyologlar genellikle kalp rahatsızlığı ile başvuran hastalara fiziki muayene, EKG, ekokardiyografi, holter cihazı ve efor testi gibi yöntemler uygulamaktadır.

Kardiyolojinin ilgilendiği hastalıklar nelerdir?

Kardiyoloji alanı, kalp ve dolaşım sistemini etkileyen pek çok hastalığın tanı ve tedavisinden sorumludur. Kardiyologların tanı ve tedavisinden sorumlu olduğu hastalıklar şu şekildedir:

  • Kalp yetmezliği
  • Yüksek tansiyon (Hipertansiyon)
  • Aritmi (Kalp ritim bozukluğu)
  • Kalp krizi
  • Kalp kapak hastalıkları
  • Kardiyomiyopati (Kalp kası hastalıkları)
  • Felç
  • Perikardit (Kalp zarı iltihabı)
  • Anjino pektoris

Kalp ve damar cerrahisi nedir?

Kalp ve damar cerrahisi, kalp ve kalbe giden büyük damarlar ile ilgili cerrahi müdahaleleri kapsayan bir tıp alanıdır. Bu alanda çalışan hekimlere kalp ve damar cerrahı denilmektedir. Kalp ve damar cerrahisi daha çok cerrahi müdahale gerektiren durumlarda devreye girmektedir.

Kalp ve damar cerrahları; açık kalp ameliyatı, robotik cerrahi, Bypass, stent yerleştirme, kalp nakli ve kalp pili yerleştirme gibi ameliyatları yapmaktadır.

Kalp damar cerrahisinin ilgilendiği hastalıklar nelerdir?

Kalp damar cerrahisi, kalp ve damar sistemi ile ilgili tıkanıklıkların ve yapısal bozuklukların cerrahi yolla tedavi edilmesini kapsayan bir alandır. Bu alan kardiyolojinin yöntemleri ile (ilaçla tedavi vs.) tedavi edilemeyen daha ileri düzeydeki rahatsızlıklarla ilgilenmektedir.

Kalp damar cerrahisinin ilgilendiği hastalıklar şu şekildedir:

  • Koroner arter hastalığı
  • Şah damarı tıkanıklığı
  • Arteriyovenöz fistül
  • Varis
  • Aort anevrizması (Aort damarının genişlemesi)
  • Aort diseksiyonu (Aort duvarının yırtılması)
  • Kalp yetmezliği
  • Damar yaralanmaları
  • Doğumsal kalp hastalıkları

Kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi birbirini tamamlayan farklı uzmanlık alanlarıdır. Görüldüğü üzere kardiyoloji hastalıkların erken teşhisinde ve ilaçla tedavi yöntemiyle müdahaleye odaklanırken; kalp damar cerrahisi, ileri düzey kalp hastalıkları ve cerrahi müdahale gerektiren ciddi sorunlarla ilgilenmektedir.

Kalp damar sağlığının korunabilmesi için her iki alanın da birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışması gerekmektedir. Zamanında müdahale ve doğru teşhis ile kalp hastalıklarının pek çoğu kontrol altına alınabilmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
kardiyoloji kalp damar hastalıkları
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