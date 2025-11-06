HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler

Kargaların unuttuğu cevizler ağaç oluyor

Erzincan’ın Çağlayan Beldesi’nde kargaların kışın beslenmek için toprağa gömdükleri cevizler, unutulmaları sonucu zamanla filizlenerek ceviz ağaçlarına dönüşüyor.

Kargaların unuttuğu cevizler ağaç oluyor

Doğanın kendi döngüsü içinde ortaya çıkan bu ilginç olay, hem çevredeki vatandaşların hem de doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Çağlayan Beldesi çevresinde yaşayan kargalar, kış aylarında besin olarak tüketmek üzere cevizleri toprağa saklıyor. Ancak sakladıkları yerleri unutan kargaların bıraktığı cevizler, ilkbaharda filizlenerek yeni ceviz ağaçlarının oluşmasına neden oluyor.
Bölgede sıkça rastlanan bu doğal süreç, doğanın kendi ekosistemini nasıl yenilediğinin canlı bir örneği olarak gösteriliyor. Vatandaşlar, kargaların bu davranışının doğaya katkı sağlayan "farkında olmadan yapılan bir ağaçlandırma" örneği olduğunu belirtiyor.
Uzmanlar ise, kargaların zeki ve planlı hayvanlar olduklarını, besin kaynaklarını saklama içgüdüsünün ekosisteme bu şekilde olumlu yansıdığını ifade ediyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Motosiklet kazasında 20 yaşındaki sürücü öldüMotosiklet kazasında 20 yaşındaki sürücü öldü
Erzurum kent merkezinde 10 ayda bin 428 trafik kazasıErzurum kent merkezinde 10 ayda bin 428 trafik kazası

Anahtar Kelimeler:
ceviz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı!

Son dakika... CHP lideri Özgür Özel'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son haline yorum yağdı

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son haline yorum yağdı

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

Japonların gözdesi! Fiyatı 1000 TL 'Eskiden değeri bilinmezdi, topluyorum satıyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.