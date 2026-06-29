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Karı-koca genç kızın kabusu oldu! Biri ilaç attı, diğeri görüntü aldı

Konya'da yaşanan akılalmaz olayın detayları ortaya çıktı. Bir kuyumcuda işe başlayan genç kızın içeceğine patronu ilaç attı, eşi de görüntü aldı. Cinsel saldırıya uğrayan kız bir de tehdit edildi.

Karı-koca genç kızın kabusu oldu! Biri ilaç attı, diğeri görüntü aldı
Ufuk Dağ

Y.K. isimli genç kız, babasının da tanıdığı kuyumcuda 14 Kasım 2024'te işe başladı. Y.K. işe başladıktan kısa süre sonra patronu olan M.A. ile yakınlaştı. İddiaya göre M.A. içeceğine ilaç kattığı genç kıza cinsel saldırıda bulundu. M.A.'nın eşi M.Ş.A. da genç kızın uygunsuz görüntülerini çekti.

Karı-koca genç kızın kabusu oldu! Biri ilaç attı, diğeri görüntü aldı 1

ÖNCE TUTUKLANDI SONRA SERBES BIRAKILDI

Sabah'ta yer alan habere göre M.A. iddiaya göre 2025 yılında da arabada darp edip, Y.K.'ya cinsel saldırıda bulundu. Y.K. bunun üzerine darp raporu alıp, suç duyurusunda bulundu. Alınan darp raporunda Y.K'nın vücudunda tırnak ve darp izlerine rastlanıldığı belirtildi. Gözaltına alınan M.A., 19 Haziran 2025'te tutuklandı, 18 Temmuz'da ise tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

KARI KOCAYA HAPİS İSTEMİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapmasında tutuksuz yargılanan M.A. hakkında 'zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı' suçundan 21 yıla kadar, eşi M.Ş.A. hakkında ise 'nitelikli cinsel saldırıya yardım etme', 'şantaj' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı.

Karı-koca genç kızın kabusu oldu! Biri ilaç attı, diğeri görüntü aldı 2

"ÇOK AĞIR BİR ŞEYDİ BU"

İddianamede M.Ş.A'nın cep telefonunda yapılan incelemelerde Y.K. ile ilgili görüntülere rastlanılmadığı ancak mesajların olduğuna yer verildi. Mesajlarda Y.K'nın M.Ş.A'ya, 'Adam benle ilişkiye girerken elimi tuttun, gözümdeki yaşlara baksaydın o zaman bazı lafları demezdin, benim gururum yok mu?' dediği, M.Ş.A'nın da, 'Olmaması gereken çok ağır bir şeydi bu. Suçlu beni yapma Allah aşkına zaten kendimde değilim' dediği yer aldı. Başka bir mesajda ise Y.K'nın 'mesajların bende duruyor' demesi üzerine ise M.Ş.A'nın da 'Bende de görüntüler' mesajını attığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Konya cinsel saldırı
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