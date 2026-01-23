HABER

Karın ağırlığına dayanamayan ağaçlar devrildi

Yoğun kar yağışının yaşandığı Şanlıurfa’da ağırlığa dayanamayan ağaçlar kökünden koparak devrildi.

Şanlıurfa’da dün öğleden sonra başlayan kar yağışı devam ediyor. Gece saatlerinde kapanan yollar, ekipler tarafından anında açılırken ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için de çeşitli önlemler alındı. Şanlıurfa Valiliği yayımladığı duyuru ile şehirler arası yollar ile çevre yollarının tır benzeri ağır araçların geçişine kapatıldığını açıkladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi de yol açma ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra şehir içi ulaşımın gün boyunca ücretsiz olacağını, mecbur kalmadıkça sürücülerin kendi araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını istedi.
Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı olumsuzluklar da yaşandı. Karın ağırlığına dayanamayan ağaçlar kökünden koparak devrildi. Devrilen ağaçlar belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

