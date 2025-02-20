HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karın ardından şimdi de sis engeli! İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı: "Askıya alındı"

Karın ardından şimdi de sis engeli! İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı: "Askıya alındı"

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
20.02.2025 23:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kar yağışıyla birlikte sis de etkili oldu. Ulaştırma ve Habercilik Altyapı Bakanlığı İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin geçici olarak çift yönlü durdurulduğunu açıkladı.

Karın ardından şimdi de sis engeli! İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı: "Askıya alındı"

Yoğun kar yağışı hava ve kara yolu trafiğini etkilerken İstanbul Boğazı'nda da sis nedeniyle gemi trafiği çift yönde geçici olarak durduruldu.

2290728

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı." bilgisi verildi.

thumbs_b_c_cf6bfb3b0e302fc7b9a2a

Sabah saatlerinde de sis nedeniyle gemi trafiği askıya alınmıştı. Daha sonra "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine kuzey-güney yönlü olarak açıldı." açıklamasıyla açıldığı bildirilmişti.

Macron'dan Trump'a sert tepki: "Bu senin kumaşın değil! Putin'e karşı zayıf olamazsın"Macron'dan Trump'a sert tepki: "Bu senin kumaşın değil! Putin'e karşı zayıf olamazsın"
Bakan Fidan, Güney Afrika'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştüBakan Fidan, Güney Afrika'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü
Anahtar Kelimeler:
İstanbul gemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Anderlecht - Fenerbahçe maçı hakem tarafından durduruldu!

Anderlecht - Fenerbahçe maçı hakem tarafından durduruldu!

Macron'dan Trump'a sert tepki: "Bu senin kumaşın değil! Putin'e karşı zayıf olamazsın"

Macron'dan Trump'a sert tepki: "Bu senin kumaşın değil! Putin'e karşı zayıf olamazsın"

Pilot iniş yapamadı! Telsiz konuşmaları ortaya çıktı: "15 dakikalık yakıtımız kaldı"

Pilot iniş yapamadı! Telsiz konuşmaları ortaya çıktı: "15 dakikalık yakıtımız kaldı"

Eşini ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı! Kanlar içinde cama çıktı

Eşini ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı! Kanlar içinde cama çıktı

Silahla şaka olmaz! Onlar denedi; sonuç vahim...

Silahla şaka olmaz! Onlar denedi; sonuç vahim...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı!

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.