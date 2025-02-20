Karın ardından şimdi de sis engeli! İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı: "Askıya alındı"

Yoğun kar yağışı hava ve kara yolu trafiğini etkilerken İstanbul Boğazı'nda da sis nedeniyle gemi trafiği çift yönde geçici olarak durduruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı." bilgisi verildi.

Sabah saatlerinde de sis nedeniyle gemi trafiği askıya alınmıştı. Daha sonra "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüşün düzelmesi üzerine kuzey-güney yönlü olarak açıldı." açıklamasıyla açıldığı bildirilmişti.