Karın yağışına en çok çocuklar sevindi

Düzce kar yağışı ile birikte beyaz gelinliğini giydi. Karın yağışına ise en çok çocuklar sevindi.

Düzce’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sebebi ile kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Yeni yıl sebebi ile tatil olan okullarda ki öğrenciler de karın yağışına en çok sevinenler oldu. Millet bahçesinde kimileri kardan adam yaparak vakit geçirirken, kimileri ise kar topu oynadı. Çocuklar karın üzerine yatarak vakit geçirirken, beyaz gelinliğini giyen şehir havadan drone ile görüntülendi.

Kaynak: İHA