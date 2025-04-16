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Karısını bıçakla ağır yaraladı, sonra kendini bıçakladı... 4 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı

Konya'da tartışan karı kocanın kavgasında kan döküldü. 4 yaşındaki çocuklarının önünde karısını bıçaklayıp ağır yaralayan koca, daha sonra kendisini bıçakladı. Ağır yaralanan çift hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karısını bıçakla ağır yaraladı, sonra kendini bıçakladı... 4 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı

Konya’da karısı ile tartışan koca, karısını çocuğunun yanında bıçaklayarak ağır yaraladıktan sonra kendini bıçakladı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi İşgalaman Mahallesi Esiri Mehmet Sokak üzerinde bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitede oturan 4 çocuk sahibi 34 yaşındaki Sami M. ile 32 yaşındaki Diyana M. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

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4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN GÖZÜ ÖNÜNDE DEHŞET

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Sami M., mutfaktan aldığı bıçakla karısını evde bulunan 4 yaşındaki çocuğunun yanında bıçakladı. Sami M. daha sonra kendisini bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı karı koca ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çiftin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Çiftin 3 çocuğun ise olay sırasında okulda olduğu öğrenildi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konya kavga
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