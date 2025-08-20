HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Karısını öldürdü, 7 ayda tahliye oldu! Kuzey Irak'ta kral gibi yaşıyor

İzmir'de dört yıllık evli Süreyya Arlıcan Çiçek (56), mayo ile havuza girdiği gerekçesiyle kıskançlık krizine giren eşi Şeyhmus Çiçek (65) tarafından ağır şekilde darp edilmiş, olaydan 4 gün sonra yaşamını yitirmişti. Olaydan birkaç hafta önce sosyal medyada eşi ile karesini paylaşan kadının, kadın cinayetlerine karşı destek mesajları dikkat çekmişti. İddiaya göre katil koca Kuzey Irak’ta bir villada yaşamını sürdürüyor.

Karısını öldürdü, 7 ayda tahliye oldu! Kuzey Irak'ta kral gibi yaşıyor

İzmir Seferihisar’da tarihler 13 Ağustos 2020’yi gösterirken Süreyya Arlıcan Çiçek (56), kıskançlık krizine giren eşi Şeyhmus Çiçek (65) tarafından ağır şekilde dövüldü. Hastaneye kaldırılan kadın, verdiği ifadesinde mayo giyip havuza girdiği için eşinin kendisine saldırdığını söyledi.

SADECE 4 GÜN YAŞADI

Eşi tarafından silah kabzası ve tokatla dövülen kadının, Bypass geçiren kalbi dayağı kaldıramadı. Dört gün sonra beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. Otopsi raporunda ölüm nedeni künt beyin travması ve kaburga kırıklarına bağlı iç kanama olarak belirlendi. Şeyhmus Çiçek ise ifadesinde eşine sadece tokat attığını, havaya ateş açtığını ve eşini kasten öldürmediğini öne sürdü.

Talihsiz kadın ise hastanede tedavi altındayken ölmeden sadece 4 gün önce jandarmaya şöyle ifade verdi:

'HASTALIK DERECESİNDE KISKANÇ BİR ADAM'

“Kardeşim ve kuzenim ile birlikte kahvaltı ettik. Kuzenimle havuza girdik. Şeyhmus hastalık derecesinde kıskanç bir adamdır. Kızgınlıkla bize bakıyordu. Birkaç saat sonra Şeyhmus bana, ‘O…pu. Niye mayo ile havuza giriyorsun’ dedi ve beni yumruklamaya başladı. Yardım çığlıkları atınca da bu kez kuzenime ‘Senin ananı avradını sinkaf ederim’ dedi ve silahını ateşledi. Bypass ameliyatı olduğumu bildiği halde göğsüme, kalbime, kafama, yüzüme defalarca vurdu. ‘Seni gebertirsem kim hesap soracak’ dedi sonra da ayaklarıma doğru ateş etti. ‘Adamı böyle dans ettiririm’ dedi. Sonra da ilk evliliğimden olan oğlunu arayıp, ‘Bu o...pu başkasının yanında mayo ile havuza giriyor, öldüreceğim onu” diyerek bu kez pencereden dışarı ateş etti.”

Karısını öldürdü, 7 ayda tahliye oldu! Kuzey Irak ta kral gibi yaşıyor 1

7 AYDA TAHLİYE OLDU

Şeyhmus Çiçek, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanmaya başladı. Ancak 7 ay sonra yapılan itiraz üzerine anlaşılmaz biçimde tahliye edildi.

IRAK'A KAÇTI İDDİASI

Bu rapor üzerine Şeyhmus Çiçek 17 Ağustos 2021’de Diyarbakır’daki evinden gözaltına alınarak tekrar tutuklandı. Ancak bir süre sonra Adli Tıp raporunda öldürme olayında sorumluluğu olduğu kesin olarak belirlenmesine rağmen garip bir şekilde ikinci kez tahliye edilince 26 Ağustos 2022’den itibaren sırra kadem bastı ve tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Çiçek’in izi 5 yıl sonra Kuzey Irak’ta çıktı. Oğullarının yardımıyla yasadışı kaçak yollardan Irak’a geçirilip Bölgesel Kürt Yönetimi’ne bağlı Erbil’de villada yaşadığı ortaya çıktı. Çiçek’in yakalanarak Türkiye’ye iadesinin gerçekleşmesi için Adalet Bakanlığı nezdinde Türkiye’nin Erbil Konsolosluğu aracılığıyla girişimlerde bulunulacağı öğrenildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
21 ilde 'yasa dışı bahis ve dolandırıcılık' operasyonları! 21 ilde 'yasa dışı bahis ve dolandırıcılık' operasyonları!
Dünya Hafter'i konuşuyor! Oğlunu genelkurmay başkanı olarak atadı, diğer oğlu da yardımcısıDünya Hafter'i konuşuyor! Oğlunu genelkurmay başkanı olarak atadı, diğer oğlu da yardımcısı

Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti İzmir Seferihisar Irak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü yayıncı hayatını kaybetti... Kamera kayıttaydı

Ünlü yayıncı hayatını kaybetti... Kamera kayıttaydı

Erdoğan’dan Nebati’ye uyarı: “Seçim bölgeni ihmal etme”

Erdoğan’dan Nebati’ye uyarı: “Seçim bölgeni ihmal etme”

CHP'li başkan hakkında AK Parti iddiası! Açıklama geldi

CHP'li başkan hakkında AK Parti iddiası! Açıklama geldi

Bilim kurgu filmlerini aratmıyor: "Tek depoyla 3 bin km yol gidiyor"

Bilim kurgu filmlerini aratmıyor: "Tek depoyla 3 bin km yol gidiyor"

İstanbul’da CB bulutları oluştu! Meteoroloji saat verdi! Sağanak yağış geliyor…

İstanbul’da CB bulutları oluştu! Meteoroloji saat verdi! Sağanak yağış geliyor…

Polis memuru, eşini öldürmüştü! Korkunç olayın detayları ortaya çıktı

Polis memuru, eşini öldürmüştü! Korkunç olayın detayları ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.