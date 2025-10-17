HABER

Karışmadıkları suç yok! 'Bayğaralar'a operasyonda son perde: İp gibi dizildiler

Ramazan Bayğara’nın elebaşılığını yaptığı ‘Bayğaralar’ suç örgütüne yönelik operasyon ses getirmişti. Operasyonun ardından soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ‘Bayğaralar’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ‘Kasten öldürme’, ‘Öldürmeye teşebbüs’, ‘Kasten yaralama’, ‘Uyuşturucu madde ticareti’, ‘Silahlı tehdit’, ‘Mala zarar verme’, ‘Nitelikli yağma’, ‘Haraç’ gibi suçlar başta olmak üzere 54 ayrı olaya karıştığı belirlenen 155 şüphelinin kimliğini 10 aylık teknik ve fiziki takibin ardından tespit etti.

BİRÇOK İLDE DÜĞMEYE BASILDI: 130 GÖZALTI

Polis, Adana merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Trabzon, Kocaeli, Bitlis, Kilis ve Van’da belirlenen 403 adrese 13 Ekim’de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 130 şüpheli gözaltına alındı.

ELEBAŞI YUNANİSTAN’DA TUTUKLU

Şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, 4 el yapımı patlayıcı, 3 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2’si otomatik 29 ruhsatsız tabanca, 277 mermi, 38 bin 915 uyuşturucu hap ele geçirdi, çok sayıda dijital materyale ise el koydu. Yunanistan’da tutuklu olduğu belirtilen Ramazan Bayğara’nın elebaşılığını yaptığı örgüte üye 130 şüpheli, Adana Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

96 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından, dün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 96’sı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 31 kişi adli kontrol şartı, 3’ü ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (DHA)

