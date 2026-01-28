HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Karla kaplanan mezarda yakınlarının kabirlerini bulmakta zorlandılar

Sivas’ta yoğun kar yağışı sonrası Yukarı Tekke Mezarlığı beyaza büründü, ziyaretçiler yakınlarının kabirlerini bulmakta zorlandı.

Karla kaplanan mezarda yakınlarının kabirlerini bulmakta zorlandılar

Sivas’ta günlerdir aralıklarla etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kent genelinde birçok nokta beyaz örtüyle kaplanırken, şehrin en büyük mezarlıklarından biri olan Yukarı Tekke Mezarlığı da kar altında kaldı. Yaklaşık 100 bin mezarın bulunduğu mezarlık alanı tamamen beyaza bürünürken, mezar taşları da kara gömüldü. Bazı vatandaşlar mezar taşları karlı örtüldüğü için yakınlarının mezarlarını bulmakta zorlandı.

Karla kaplanan mezarda yakınlarının kabirlerini bulmakta zorlandılar 1

Yakınının mezarını uzun uğraşlarla bulduğunu aktaran Ahmet Kılıçkaya, "Sivas’ta bu sene yoğun bir kar yağışı oldu. Akrabamın mezarını ziyarete geldim ancak kardan dolayı mezarlar kapanmıştı ve bulmakta bir hayli zorlandım. Çok şükür uğraşlar sonucu mezarı bulabildim, hem yakınıma hem de tüm ölülerimize dua ettim. Kar nedeniyle birçok mezar kapanmıştı, isimleri okuyamıyorduk ama en sonunda aradığımız mezarı bulduk, şükürler olsun" dedi.

Karla kaplanan mezarda yakınlarının kabirlerini bulmakta zorlandılar 2

Karla kaplanan mezarda yakınlarının kabirlerini bulmakta zorlandılar 3

Karla kaplanan mezarda yakınlarının kabirlerini bulmakta zorlandılar 4

Karla kaplanan mezarda yakınlarının kabirlerini bulmakta zorlandılar 5

Karla kaplanan mezarda yakınlarının kabirlerini bulmakta zorlandılar 6

Karla kaplanan mezarda yakınlarının kabirlerini bulmakta zorlandılar 7

Karla kaplanan mezarda yakınlarının kabirlerini bulmakta zorlandılar 8

Karla kaplanan mezarda yakınlarının kabirlerini bulmakta zorlandılar 9

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muğla’da yağmur sonrası yoğun sis ulaşımı olumsuz etkilediMuğla’da yağmur sonrası yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi
Gölbaşı ilçesinde yoğun kar yağışıGölbaşı ilçesinde yoğun kar yağışı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Suudi Arabistan'da kritik toplantı! Prens Selman'dan 'Türkiye' talimatı

Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle

Gerilim tırmanıyor! ABD'den Orta Doğu'da kritik hamle

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

Beşiktaş'tan Tammy Abraham açıklaması

Şarkıları Spotify'dan tek tek kaldırıldı! Ağzına geleni saydı

Şarkıları Spotify'dan tek tek kaldırıldı! Ağzına geleni saydı

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

‘Can yakabilir’ Kısa sürede zengin olma hayali olanlar dikkat!

Kargo devi UPS 30 bin kişiyi kapının önüne koyuyor!

Kargo devi UPS 30 bin kişiyi kapının önüne koyuyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.