Karla kaplanan mezarda yakınlarının kabirlerini bulmakta zorlandılar

Sivas’ta günlerdir aralıklarla etkisini sürdüren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kent genelinde birçok nokta beyaz örtüyle kaplanırken, şehrin en büyük mezarlıklarından biri olan Yukarı Tekke Mezarlığı da kar altında kaldı. Yaklaşık 100 bin mezarın bulunduğu mezarlık alanı tamamen beyaza bürünürken, mezar taşları da kara gömüldü. Bazı vatandaşlar mezar taşları karlı örtüldüğü için yakınlarının mezarlarını bulmakta zorlandı.

Yakınının mezarını uzun uğraşlarla bulduğunu aktaran Ahmet Kılıçkaya, "Sivas’ta bu sene yoğun bir kar yağışı oldu. Akrabamın mezarını ziyarete geldim ancak kardan dolayı mezarlar kapanmıştı ve bulmakta bir hayli zorlandım. Çok şükür uğraşlar sonucu mezarı bulabildim, hem yakınıma hem de tüm ölülerimize dua ettim. Kar nedeniyle birçok mezar kapanmıştı, isimleri okuyamıyorduk ama en sonunda aradığımız mezarı bulduk, şükürler olsun" dedi.

Kaynak: İHA