Karla kaplı yollarda mahsur kalan vatandaşların yardımına polis koştu

Hatay’da etkili olan kar yağışı sonrası araçlarıyla yollarda mahsur kalan vatandaşlara polis ekipleri yardım etti.

Karla kaplı yollarda mahsur kalan vatandaşların yardımına polis koştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrası Hatay’da kar yağışı etkisini hissettirmişti. Kar yağışıyla beraber çevre beyaza bürünürken, araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çektiler. Yayladağı - Antakya ve Altınözü - Antakya yolunda kar lastiği olmayan araçların geçişine izin verilmedi.

Karla kaplı yollarda mahsur kalan vatandaşların yardımına polis koştu 1

Karla kaplı yollarda mahsur kalan vatandaşların yardımınaysa polis ekipleri yetişti. Yeri geldiğinde kürekle araç kurtaran polis ekipleri, yeri geldiğindeyse araç iteklediler. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sosyal medyada paylaşılan fedakar polisler vatandaşlardan takdir topladı.

Karla kaplı yollarda mahsur kalan vatandaşların yardımına polis koştu 2

Kaynak: İHA

Malatya’da husumetlilerin bıçaklı kavgasında: 2’si ağır 3 kişi yaralandıMalatya’da husumetlilerin bıçaklı kavgasında: 2’si ağır 3 kişi yaralandı
Aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 1 yaşındaki bebek öldü, anne ve baba yaralandıAydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 1 yaşındaki bebek öldü, anne ve baba yaralandı

