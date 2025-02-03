Karnabahar hangi mevsimde yetişir? Karnabaharın faydaları nelerdir ve kış sebzesi midir?

Hem tadı hem de faydaları açısından tercih edilen birçok farklı sebze çeşidi vardır. Bu sebze türlerinden biri karnabahar olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaprak kısımları koyu yeşil, çiçek bölümleri ise beyaz renge sahip olan bu sebze, turpgiller ailesine mensuptur. Çiçek kısımları aynı zamanda etli olarak da tabir edilmektedir. Genel olarak sonbahar aylarının bitiminde pazarlarda, market raflarında yerini alan bu sebze aynı zamanda çok kolay bir şekilde haşlanabilmektedir.

Karnabahar hangi mevsimde yetişir?

Pek çok kişinin severek tükettiği sebze türlerinden biri karnabahar sebzesidir. Bu sebzenin nasıl ve ne zaman yetiştirildiği konusu bazı kişilerin öğrenmek istediği konulardan biridir. Karnabahar sebzesini yetiştirmek için ilk önce tohumdan filizlendirilmesi gerekmektedir.

Karnabahar normal şartlarda altı farklı aşamadan geçerek yetiştirilmektedir. İlk aşaması dikim zamanı olarak bilinirken ikinci aşaması ise doğru toprağın tercih edilmesidir. Bu sebze türü her toprakta kolaylıkla filizlenebildiğinden toprak tercihinde herhangi bir sorun yaratmamaktadır.

Toprak seçiminden sonraki aşama ise fideleme metodu kullanılarak büyütülmesidir. Bir diğer aşama ise hasat aşamasıdır. Bu aşama tohumların dikim dönemi baz alınarak uygulanmaktadır. Bu yüzden hasat zamanının net bir tarihi yoktur.

Bu sebzenin kısa süre içerisinde çürümemesi için bazı noktalara dikkat edilmesi önemlidir. Bu noktalardan biri son aşama olarak da bilinen sulama işlemidir. Düzenli olarak sulama yapılması fakat sularken çok aşırıya kaçılmamasına dikkat edilmelidir. Karnabahar sebzesi genelde bahar mevsimi aylarından biri olan nisan ayında veya sonbahar döneminde ekilmeye başlanmaktadır.

Karnabaharın faydaları nelerdir?

Karnabahar sebzesi haşlanarak tüketilebildiği gibi yemeği yapılarak da yenebilmektedir. Ayrıca meze amaçlı salata olarak da birçok farklı tarifi vardır. Lezzetinin yanı sıra insan sağlığı açısından da önemli faydaları mevcuttur.

Bünyesinde folik asit, C vitamini, B6 vitamini, K vitamini gibi vitamin türlerinin yanı sıra kalsiyum, potasyum, magnezyum gibi değerli minerallerde barındırmaktadır. Çeşitli rahatsızlıkların giderilmesinde de etkili olan karnabahar sebzesi özellikle bağışıklık güçlendirici özelliği ile dikkat çekmektedir. Buna göre karnabaharın faydaları şöyledir:

Gebelik döneminde kadınlarda folat eksikliği görülebilmektedir. Karnabahar bu eksikliğin giderilmesinde ve anne karnındaki bebeğin gelişiminde büyük bir role sahiptir.

Kronik olarak tabir edilen rahatsızlıklara yakalanma riskini önemli ölçüde azaltmaktadır.

Kabızlık gibi bağırsak sağlığını doğrudan ilgilendiren problemin giderilmesinde etkilidir.

Detoks etkisinden kaynaklı vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına ve zayıflamaya yardımcı olur.

Kan şekeri seviyelerinin normale dönmesini sağlar.

Bu sebzenin bünyesinde sülforafa denilen bir madde mevcuttur. Bu madde kolesterol düşürücü bir etkiye sahip olduğundan kalp sağlığının korunmasında etkilidir.

Metabolizmanın daha iyi çalışmasını sağlar ve beyin gelişimini destekler.

Antioksidan görevini gördüğü için vücuttaki enflamasyonun azalmasını sağlamaktadır.

Antiviral ve antibakteriyal özelliklerinden dolayı kanser rahatsızlığına karşı bir baraj görevi görür.

Kemik sağlığı üzerinde olumlu etkileri mevcuttur.

Karnabahar kış sebzesi midir?

Sofralardan eksik olmayan sebze türlerinden biri karnabahardır. Karnabahar sebzesinin en bilineni beyaz renkli olan türü olsa da yeşil, mor ve turuncu renge sahip türleri de bulunmaktadır. Türkiye’de ise sıklıkla beyaz renge sahip olan çeşidi karşımıza çıkmaktadır. Karnabahar sebzesi sonbaharın bitimi ile kış mevsiminde tezgâhlarda görülmeye başlanan bir sebzedir.

Kış sebzesi olarak da anılan karnabaharın birçok önemli yararı olmasına rağmen bazı kişilerin tüketirken dikkat etmesi gerekebilmektedir. Hipotiroid rahatsızlığı, sindirim sistemi rahatsızlığı ve kan sulandırıcı ilaç kullananların bu sebzeyi ölçülü bir şekilde tüketmesi son derece önemlidir. Bu yüzden bu tür rahatsızlığı olan bireylerin doktor kontrolünde bu sebzeyi yemesi önerilmektedir.