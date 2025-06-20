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Karnesini almaya okula atıyla geldi, gören gözlerine inanamadı

Antalya'nın Serik ilçesinde 6. Sınıf öğrencisi karnesini almak için okula atı ile geldi. Karnesini de atın üzerinde alan atlı öğrenciyi görenler gözlerine inanamadı.

Karnesini almaya okula atıyla geldi, gören gözlerine inanamadı

Serik ilçesinde karne günü renkli görüntülere sahne oldu. Abdurrahmanlar Ortaokulu öğrencisi Çınar Önder'e (12), babası Sezer Önder tarafından karne hediyesi olarak "Kadife" isimli safkan bir Arap atı hediye edildi. Oğluna sürpriz yapmak isteyen baba, karne günü sabahı atı, oğluna hediye etti. Çınar okuluna karne almaya atı ile geldi. Çınar'ın at üstünde okula gelişi, hem arkadaşlarının hem de öğretmenlerin ilgi odağı oldu. Baba-oğulun at üstündeki bu anları sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

"OKULA ATLA GİTMEK ÇOK GÜZEL BİR DUYGUYDU"

Karne sevincini atıyla birlikte yaşayan Çınar Önder duygularını şu sözlerle anlattı:

"Uzun zamandır bu atı istiyordum. Babam karne hediyesi olarak aldı. Sabah da sürpriz yaptılar, beni atla okula götürdüler. Okula atla gitmek çok güzel bir duyguydu. Kendimi çok heyecanlı hissettim. Arkadaşlarım görünce şaşırdı, herkes çok beğendi. Karne hediyesi olduğunu öğrenince onlar da mutlu oldu. Yaz tatilinde bol bol bineceğim. Takdiri bir puanla kaçırdım ama teşekkür aldım. At üzerinde olmak insana özgürlük hissi veriyor. Herkese tavsiye ederim."

Çınar'ın babası Sezer Önder ise, çocuklara hayvan sevgisinin özellikle at sevgisinin aşılanması gerektiğini belirterek, "Evladım bu atı uzun zamandır istiyordu. Biz de karne günü hediye etmeye karar verdik. Onun için sürpriz oldu. Atlar çok hisli hayvanlardır. Çocukların ata binmesi hem ruhsal hem fiziksel gelişimleri açısından çok faydalı. Tüm velilerimize bu sevgiyi çocuklarına kazandırmalarını öneriyorum" ifadelerine yer verdi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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