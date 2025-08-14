HABER

Kars'ın mavi incisi Çıldır Gölü'nde yelkenler fora

Doğu Anadolu'nun kış turizminde parlayan yıldızı Çıldır Gölü, bu kez yelken sporuyla adından söz ettiriyor. Kars ve Ardahan sınırları içinde yer alan ve kışın tamamen donan Çıldır Gölü, yaz aylarında da su sporları tutkunlarının gözdesi haline geldi.

Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Çıldır Gölü, bu kez atlı kızaklarla değil Ani'nin fethinin 961. yıl dönümü anısına düzenlenen "Yelken Optimist Yarışı"na ev sahipliği yaptı. Son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlar ve tanıtım faaliyetleriyle Çıldır Gölü, sadece kışın değil, dört mevsim boyunca ziyaretçi çekmeye başladı. Özellikle yelken ve rüzgar sörfü gibi su sporları için ideal rüzgar koşullarına sahip olması, gölün bu alanda önemli bir potansiyel taşıdığını ortaya koydu. Yarışlara katılan sporcular Çıldır Gölü'nün doğa harikası atmosferinde yelken açmanın keyfini yaşarken, Vali Ziya Polat gölnde yelken yarışlarının düzenli bir şekilde her yıl yapılacağını söyledi. Vali Polat, "Kars'ın en önemli marka değerlerinden birisi olan Arpaçay Çıldır Gölü'ndeyiz. Geçen yıl Türkiye Yelken Federasyonumuz SERKA ile ortaklaşa yürüttüğümüz proje kapsamında geçen yıl Anadolu Ligi'nin 1'inci ayağı Çıldır Gölü'nde yapılmıştı. Artık bundan sonra federasyon ile konuşmamızda her sene bu tarihlerde ligin bir ayağını Çıldır'da yapma konusunda anlaşmıştık. Bu sene 2'incisini yapıyoruz. Daha iyi oldu, daha iyisini yapacağız. Federasyonla konuşmamızda bu tarihleri özellikle Ani'nin fethinin yıldönümü tarihlerinde Ani Kupası federasyonumuzla ortaklaşa çalışmalar kapsamında bu tarihlerde doğa harikası, bu güzelliğin ortasında çocuklarımızın, gençlerimizin bu sporla ilgilenmesi için diğer illerden şu an 6 ilden 35'in üzerinde sporcumuz, 10'a yakın hakemimiz var. Hep beraber bu sporun Çıldır'da marka olması için uğraşıyoruz" dedi.

Kars Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle organize edilen etkinliğe Türkiye'nin 6 ilinden 35 sporcu katıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

