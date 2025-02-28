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Kars’ta 7 düzensiz göçmen yakalandı

28.02.2025 15:03
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Kars’ta bir işyerinde 6, yapılan uygulamada 1 olmak üzere 7 düzensiz göçmen yakalandı. Bir kişi hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı.

Kars’ta 7 düzensiz göçmen yakalandı

Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nce bir işyerinde göçmenlerin bulunduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine harekete geçen polis, işyerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramada 6 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. İş yeri sahibi F.A. (32) hakkında Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan adli başlatıldı.
Yine kent genelinde genelinde yapılan uygulamalarda yakalanan 1 Afganistan uyruklu şahısla birlikte yakalanan toplam 7 düzensiz göçmen Ağrı Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi. Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edileceği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kars göçmen
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