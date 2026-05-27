Kars’ta Bayram trafiğinde sıkı denetim: "Bir kural, Bir hayat kurtarır"

Kurban Bayramı dolayısıyla yollarda oluşan trafik yoğunluğuna karşı Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini artırdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi başta olmak üzere birçok noktada gerçekleştirilen uygulamalarda sürücüler hem denetlendi hem de trafik güvenliği konusunda bilgilendirildi.

2026 yılı Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalarda, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmeleri amacıyla trafik akışının güvenli şekilde sağlanmasına yönelik uygulamalar kararlılıkla sürdürüldü. Özellikle şehir giriş ve çıkışları ile yoğun güzergahlarda yapılan kontrollerde sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığı titizlikle incelendi.
Ekipler tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda sürücü ve yolculara; trafikte dikkatli ve duyarlı olmanın önemi anlatılırken, emniyet kemeri kullanımının hayati rolüne dikkat çekildi. Ayrıca aşırı hızın neden olabileceği kazalar, seyir halinde cep telefonu kullanımının oluşturduğu riskler ve dikkatsiz sürüşün doğurabileceği olumsuz sonuçlar konusunda vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu.

Polis ekipleri tarafından sürücülere, trafik kurallarına uymanın yalnızca kendi can güvenlikleri açısından değil, trafikte bulunan diğer vatandaşların güvenliği açısından da büyük önem taşıdığı hatırlatıldı. Bayram süresince özellikle uzun yola çıkacak sürücülere dinlenerek araç kullanmaları ve hız kurallarına riayet etmeleri yönünde uyarılar yapıldı.
Kars Emniyet Müdürlüğü’nce, trafik kazalarının önlenmesi, can kayıplarının en aza indirilmesi ve toplumda güvenli trafik bilincinin artırılması amacıyla denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

