Kars’ta beyaz örtü

Kars’ta, hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye düşmesiyle birlikte doğa adeta beyaz bir örtüyle kaplandı. Kentte etkili olan sis ve soğuk havanın ardından ağaçların üzerini kaplayan kırağı, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Kars’ta dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkilese de, ortaya çıkardığı görsel şölenle hayranlık uyandırıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye düştüğü kentte, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kenti adeta bir "buz müzesine" çevirdi.

Ağaçlar kristal açtı, doğa beyaza boyandı
Kentte etkili olan yoğun sisin ardından, bitki örtüsü üzerinde kristalleşerek kırağıya dönüştü. Park ve bahçelerdeki ağaçların dalları, üzerindeki buz kristalleriyle birlikte adeta çiçek açmış görüntüsü verdi. Tarihi Kars Kalesi ve çevresindeki eski yapılarla birleşen beyaz örtü, kenti ziyaret eden fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler sundu.

Vatandaşlar hayran kaldı
Kars’a Ağrı’dan gelen Umut Yıldırım, gördüğü manzara karşısında etkilendiğini söyleyerek, "Kars’ı çok beğendik, görüntüsü gerçekten kış manzarası, kartpostallardan bir görüntü gibi çok hoşumuza gitti. Ailece geldik. Zaten her yıl geliyoruz. Kars’ın ayrı bir karı, ayrı bir kış havası var, beğeniyoruz ve devamlı geliyoruz" dedi.
Öte yandan kentte sisin ardından ağaçlarda oluşan kırağı, güzel görüntüler ortaya çıkarırken, vatandaşlar ise adeta baharda çiçek açmış gibi beyaza bürünen ağaların arasında kenttin tarihi yerlerini gezdi. Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 20 derece, sabah saatlerinde ise sıfırın altında 17 derece olarak ölçüldü.

Kaynak: İHA

