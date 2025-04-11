Kars'ta beyaza bürünen köyler ve tarım arazileri havadan görüntülendi

Kentte 2 gündür etkili olan soğuk hava sabaha doğru yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar, köyleri ve tarım arazilerini kısa sürede beyaza bürüdü. Beyaza bürünen köyler ve tarım arazileri havadan görüntülendi.

Soğuk ve rüzgarlı havanın da etkili olduğu Kars'ta kent merkezine yağan kar kısa sürede erirken, 2 bin rakımlı Borluk köyünü tamamen karlar altında bıraktı.

Kentte hava sıcaklığı gece eksi 8, gündüz saatlerinde ise eksi 3 derece olarak ölçüldü.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır