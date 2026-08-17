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Kars’ta dolu yağışı Bulanık köyünü beyaza bürüdü

Kars’ta etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini doluya bıraktı. Merkeze bağlı Bulanık köyü çevresinde yaklaşık 10 dakika boyunca etkili olan dolu yağışı, bölgeyi kısa sürede beyaza bürüdü.

Kars’ta dolu yağışı Bulanık köyünü beyaza bürüdü

Kars’ta son günlerde etkili olan sağanak yağış, kent genelinde yer yer etkisini artırırken, yüksek kesimlerde ise dolu yağışı görüldü. Merkeze bağlı Bulanık köyü çevresinde aniden başlayan dolu, kısa sürede şiddetini artırdı. Yaklaşık 10 dakika boyunca aralıksız yağan dolu nedeniyle köy çevresindeki yollar, tarım arazileri ve açık alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Ağustos ayında etkili olan dolu yağışı, ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Bulanık köyü çevresinde kısa süreli etkili olan dolu yağışının ardından yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte bölgede hayat normale dönerken, yağan dolu cep telefonu kamerasına yansıdı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde beyaza bürünen araziler, yol, oyun oynayan çocuklar ve kürekle evinin bahçesini temizleyen vatandaş yer aldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Kars
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