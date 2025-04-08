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Kars’ta FETÖ operasyonu

Kars’ta hakkında FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi jandarmanın düzenlediği operasyon ile saklandığı yerde yakalandı.

Kars’ta FETÖ operasyonu

Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Terör Suçlarından Aranan Şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda;
"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ)" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi, düzenlenen adli operasyon sonucunda, Kars ili, Sarıkamış ilçesi mülki sınırları içerisindeki ikametinde yakalandı. Gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlıpı’na getirilen şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı olarak terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre ederek engellemek ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaya devam edeceğiz" denildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fetö Kars
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