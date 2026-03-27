Kars’ta kaçak avcılığa sıkı denetim

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 13. Bölge Müdürlüğü koordinesinde, DKMP Kars İl Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma Komutanlığı HAYDİ timlerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimler, dron görüntüleriyle kayıt altına alındı.

"DRON İLE ANLIK TAKİP VE MÜDAHALE"

Yaban hayatının korunmasına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, özellikle kırsal ve ulaşılması güç alanlarda dron teknolojisi etkin şekilde kullanıldı. Havadan yapılan gözlemler sayesinde kaçak avcılık faaliyetleri anlık olarak tespit edilerek ekiplerin hızlı müdahalesi sağlandı. DKMP ve HAYDİ ekiplerinin kaçak avcılara yönelik ortaklaşa düzenlediği operasyonda, suçüstü yakalanan kaçak avcılara ceza kesildi.

DKMP ve Jandarma HAYDİ ekiplerince yapılan kontrollerde 1 kişiye 121 bin 444 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 13 kınalı keklik (3’ü canlı mihre) için 85 bin lira tazminat bedeli tahakkuk ettirildi.

Çeşitli tarihlerde yapılan denetimlerde 3 kişiye toplam 121 bin 877 lira idari para cezası uygulanırken, 9 kınalı keklik için 36 bin lira tazminat cezası kesildi. Kaçak avlanan 2 kişiye ise toplam 134 bin 881 lira idari para cezası ve yine 9 kınalı keklik için 36 bin lira tazminat uygulandı.

DKMP ekipleri tarafından dron destekli denetimlerin önümüzdeki süreçte de artarak devam edeceği, vatandaşların da yasa dışı avcılıkla ilgili ihbarlarda bulunarak bu mücadeleye destek vermeleri istendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülen çalışmalar kapsamında, Kars genelinde koruma-kontrol faaliyetlerinin daha da yoğunlaştırılacağı bildirildi.

