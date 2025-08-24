HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kars'ta kızıl tilki yavrularının oyunu görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çayırlık alanda kızıl tilki yavrularının oyunu görüntülendi.

Kars'ta kızıl tilki yavrularının oyunu görüntülendi

Sarıçam ormanları ve doğasıyla bozayı, kurt, vaşak, tilki, domuz gibi yaban hayvanlarına üreme ve barınma imkanı sunan ilçede, zaman zaman yaban hayvanları ilginç görüntüler sergiliyor.

İlçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Acısu bölgesindeki otları biçilmiş çayırlık alanda kızıl tilki yavrularının ilginç oyun oynamaları görüntülendi.

Kızıl tilkilerin oyununu izleyen Erdal Yılmaz, AA muhabirine, akşam saatlerinde ailece çay içmek için Acısu çeşmesine geldiklerini söyledi.

Çayırlık alanda tilkilerin oyun oynadıklarını gördüğünü belirten Yılmaz, "Tilkiler bizden kaçmadı ben de yanımda getirdiğim yiyeceklerden verdim. Tilkiler karınlarını doyurdu, keyifleri yerine geldi. Sonra birlikte oyun oynamaya başladılar. Ben de yaklaşmak istedim kaçmadılar. Karanlık çökünce ormanlık alana çekildiler." dedi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sarıyer'de ormanlık alanda yangın!Sarıyer'de ormanlık alanda yangın!
Otobüs terminalinde ölü bulunduOtobüs terminalinde ölü bulundu

Anahtar Kelimeler:
Kars tilki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Çıplak bedeninizi her dakika görmek zorunda değilim" deyince tepki çekti

"Çıplak bedeninizi her dakika görmek zorunda değilim" deyince tepki çekti

Genel Başkanlar anketinde dikkat çeken sonuçlar

Genel Başkanlar anketinde dikkat çeken sonuçlar

Trafikte yeni düzenleme! 'Kapatacağız' diyerek açıkladı

Trafikte yeni düzenleme! 'Kapatacağız' diyerek açıkladı

İç mimarlık öğrencisi Helin'in şüpheli ölümü! Yalnız yaşadığı evinde cansız bedeni bulundu

İç mimarlık öğrencisi Helin'in şüpheli ölümü! Yalnız yaşadığı evinde cansız bedeni bulundu

Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dalgıçları çıkaracak

Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dalgıçları çıkaracak

İstanbul'dan kalkıp babaevine geldi, gözlerine inanamadı!

İstanbul'dan kalkıp babaevine geldi, gözlerine inanamadı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.