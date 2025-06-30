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Kars'ta kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu

Kars'ın Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu.

Kars'ta kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu

Kağızman ilçesinde sağanak, kısa süre sonra yerini doluya bıraktı. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı bahçelerdeki meyve ağaçları zarar gördü, ahırları su bastı.

İlçe sakinlerinden Taha Ayhan, yağışa hazırlıksız yakalandıklarını belirterek, "Kısa sürdü ama etkisi gerçekten büyüktü. Araçlar durdu, yollar adeta dolu ile kaplandı, bu kadar yoğun dolu yağışını ilk kez gördüm." dedi.

SARIKAMIŞ

Sarıkamış ilçesinde de sağanak ve dolu olumsuzluklara neden oldu.

Yağış nedeniyle ilçedeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bahçelerin beyaza büründüğü ilçede bazı vatandaşlar, araçlarını üzerini halı ve brandayla örterek doludan korumaya çalıştı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Kars
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