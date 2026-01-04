Kars'ta, Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller ışıklandırıldı

Sarıkamış ilçesinde 3-4 Ocak tarihlerinde Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anısına düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında yapılan kardan heykeller, bu yıl da Kızılçubuk mevkisi ile Sarıkamış Kayak Merkezi oteller bölgesi olmak üzere iki noktada sergilendi.

Kayak merkezinde yapılan kardan heykellerin ışıklandırılması güzel görüntü oluşturdu.

Vatandaşlardan Türkü Doğa Demirci, AA muhabirine, kardan şehit heykellerinin ışıklandırılmayla dikkati çektiğini belirterek "Akşam üzeri bu kardan şehit heykellerinin ışıklandırması vardı. Gerçekten güzel görünüyor. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimizin ruhları şad olsun." dedi.Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır