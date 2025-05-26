Karşı çıkan emekli edildi: Döner sermaye yolsuzluğu... Çankırı Karatekin Üniversitesi eski Rektörü Harun Çiftçi skandal iddialar!

Son dönemde üniversitelerde yapılan usulsüzlükler akademide bilimsel faaliyetlerin önüne geçiyor. Nefes'ten Yurdagül Uygun'un haberindeki iddialarına göre Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Harun Çiftçi 4 yıl boyunca döner sermayeden ayda 1 milyon 210 bin maaş aldı. Diğer akademisyenler tarafından ortaya çıkarılan skandal sonrası Çiftçi'nin görevi bıraktığı öğrenildi. İşte tüm detaylar!

ÇİFTÇİ GÖREVİ BIRAKTI

Akademisyenlerin hak arama mücadelesi bu kez sonuç verdi. Dört yıl önce Çankırı Karaketin Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Harun Çiftçi, hakkında ‘yolsuzluk yaptı’ iddiaları koltuğundan etti. Çiftçi’nin yerine rektör olarak Prof. Dr. Mevlüt Karataş atandı.

‘Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin hakkını arayamayan öğretim üyeleri adına’ ‘Bu bir hak arama yazısıdır’ başlığıyla kaleme alınan bildiride, Çiftçi hakkında iddialara yer verildi.

İKİ FARKLI DÖNER SERMAYE

Yazıda, rektörün kanuna göre iki farklı döner sermaye ek ödemesi alabileceği, bunların da ‘yönetici payı’ ve öğretim üyelerine yapılacak ödemelerden ek ödeme alabileceğine dikkat çekildi.

Çiftçi’nin bu şekilde aylık yaklaşık 1 milyon 200 bin lira aldığını belirten akademisyenler, bu tutarı 4 yıldır kanunsuz ve haksız olarak düzenli olarak aldığını, her altı ayda bir de memura yapılan zam oranında katlayarak artırdığını belirtti.

Akademisyenler, geçmiş yılların kârı, gelirleri ve birim harcamaları için ayrılmış yıllara ait olan, dağıtılmaması gereken paranın dağıtıldığını kaydederek yazıda “10 yılda kurum ve birim giderleri için biriken paralar iki yıl boyunca Rektör Harun Çiftçi’ye yeni elde edilen gelir gibi ek ödeme matrahının tavan ödemesi olan 6 katı ile dağıtılarak hem haksız kazanç elde edilmiştir hem kanunsuz bir işlem tesis edilmiştir hem de kurum şahsi çıkarlar için çok büyük zarara uğratılmıştır” dedi.

KARŞI ÇIKAN EMEKLİ EDİLDİ

Rektör Harun Çiftçi’nin üniversitenin 10 yıllık birikmiş parasıyla hukuksuzca haksız kazanç elde ettiğini kaydeden akademisyenler kaleme aldıkları yazıda şunlara yer verdi: “Bu gelirin rektöre dağıtılamayacağı o dönemin döner sermaye işletme müdürünce hem sözlü hem de resmi yazı ile bunu rektöre bildirdiği halde almaya devam etmiş, 2011 yılından beri döner sermaye işletme müdürlüğünü hem kurup hem de yürüten personeli haksız bir şekilde işletme müdürlüğünden alıp şube müdürlüğüne düşürerek emekli olmasına sebep olmuştur.”

HOCALARA ÖDEME YOK

Akademisyenlerin iddiasına göre, Çiftçi’nin 2021 yılına kadar döner sermayeye yaklaşık 12 milyon 500 bin dolar döner sermayeye yatırıldı. Akademisyenler, 2021’e kadar gelire katkısı olan akademisyenlere ek ödeme yapıldığı halde, 2021 mayıs ayından itibaren gelire bire bir katkısı olan akademisyenlere hiçbir ödeme yapılmadığını kaydetti.

Kaynak: Nefes