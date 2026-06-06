Karşı şeride geçen otomobille TIR çarpıştı: 1 yaralı

Bilecik’te karşı şeride geçtiği iddia edilen otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik’in Taşçılar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kerimhan K. idaresindeki 11 ACJ 842 plakalı otomobil, Bilecik istikametine seyir halindeyken karşı yönden gelen İsmail B. yönetimindeki 26 VZ 738 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Kerimhan K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen acil servis ekipleri tarafından yaralıya ilk müdehalesi yapıldı. Ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır