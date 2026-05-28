Karşı şeride savrulan otobüs faciayı kıl payı atlattı

Antalya’da düzenlenen festivalden dönen yabancı uyruklu plakalı yolcu otobüsü, Trabzon’un Sürmene ilçesinde kaza yaptı. Elektrik direğini devirerek yaklaşık 150 metre sürüklenen otobüsün karşı şeritte durması yürekleri ağza getirdi.

Kaza, Sürmene ilçesi Balıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’dan festival dönüşü Trabzon istikametine seyreden yabancı uyruklu plakalı yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasındaki elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle elektrik direğini altına alan otobüs, yaklaşık 150 metre sürüklenip Rize yönünden gelen araçların bulunduğu şeritte durabildi. Şans eseri karşı yönden herhangi bir aracın gelmemesi muhtemel bir faciayı önledi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

