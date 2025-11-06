HABER

Karşıdan karşıya geçerken metrelerce sürüklendi! 14 yaşındaki kızın korkunç ölümü...

Kayseri’de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 8'inci sınıf öğrencisi Buğlem Berra Alptekin (14), hayatını kaybetti. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Karşıdan karşıya geçerken metrelerce sürüklendi! 14 yaşındaki kızın korkunç ölümü...

Kaza, dün öğle saatlerinde, Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Erkilet Bulvarı’nda meydana geldi. A.Y.B. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 8'inci sınıf öğrencisi Buğlem Berra Alptekin’e çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Alptekin, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Karşıdan karşıya geçerken metrelerce sürüklendi! 14 yaşındaki kızın korkunç ölümü... 1

3 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜYMÜŞ

3 gün önce doğum günü olduğu öğrenilen Buğlem Berra Alptekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Alptekin’in cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü, otomobilin sürücüsü A.Y.B. ise gözaltına alındı.

Karşıdan karşıya geçerken metrelerce sürüklendi! 14 yaşındaki kızın korkunç ölümü... 2

Öte yandan, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Alptekin’in havaya savrulduğu görüldü.

Karşıdan karşıya geçerken metrelerce sürüklendi! 14 yaşındaki kızın korkunç ölümü... 3

Kaynak: DHA

