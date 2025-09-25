Karşıyaka'da çöp krizi büyüyor! Cemil Tugay kolları sıvadı, işçiler tepki gösterdi

İzmir'deki gündem yine çöp! Daha önce İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki işçiler zam oranında anlaşamamış ve sendika greve gitmişti. Grev sonrası şehrin birçok yerinde çöp yığınları oluşmuş, toplu ulaşımda aksamalar yaşanmadı. Taraflar daha sonra anlaşmaya varırken, İzmir'de yine benzer görüntüler gelmeye devam ediyor.

Karşıyaka Belediyesi'nde DİSK Genel-İş 10 No'lu Şube üyesi, Kent A.Ş. ve Personel A.Ş.'de çalışan işçiler, maaş ve geriye dönük toplu iş sözleşmesi (TİS) haklarını alamadıkları, belediye ile yapılan görüşmelerden sonra somut adım atılmadığı gerekçesiyle 22 Eylül’de yeniden iş bırakma kararı aldı.

KARŞIYAKA SOKAKLARINDA ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU

Eylemin ardından ilçe genelinde neredeyse tüm hizmetler durdu. Karşıyaka'nın cadde ve sokaklarında toplanmayan çöpler, yığınlar oluşturdu. Ortaya çıkan kötü koku ve görüntüye vatandaşlar tepki gösterdi.

"HER TARAF PİSLİK İÇİNDE"

Karşıyaka’da esnaflık yapan Elif Dumlu (45), "15 yıldır bu çöp kovaları burada. Çöp konteynerlerinin kaldırılmasını istiyorum. Belediyemiz düzgün çalışmıyor. Burada karasinekten, sivrisinekten durulmuyor. Bütün mahalle berbat durumda. Kokudan, sinekten geçilmiyor. Lütfen belediye çalışanlarının maaşını verin, onlar da düzgün çalışsın. Onlara maaş verilmediği için çöpler böyle kalıyor ve şu anda grevdeler. Bu ne zamana kadar devam edecek bilemiyorum. Karşıyaka'nın haline bakar mısınız? Her taraf pislik içinde, bu konuyla ilgilensinler" dedi.

"KARŞIYAKA'YI BU KADAR REZALET HALDE GÖRMEMİŞTİM"

Ankara’da yaşadığını ve bir aydır İzmir’de olduğunu bugün de Karşıyaka’ya gezmeye geldiğini belirten Cemal İrhan (70) da "Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan bir ihanet olarak görüyorum. Böyle duygusuz, duyarsız bir belediye olamaz. Belediye yapmıyor, esnafla birlik haline gelip çöpleri geçici olarak kaldırılabilir. Bu rezaletin açıklanamayacak halidir. Karşıyaka'yı ilk kez bu kadar berbat gördüm. Böyle görünce fotoğraflarını da çektim. Bir vatandaş olarak üzülüyorum. Hepimiz bu pislikten sorumluyuz ama en çok da bizi yönetenlerin sorumluluğu var. İzmir’i bu kadar pis, Karşıyaka'yı bu kadar rezalet halde görmemiştim" diye konuştu.

CEMİL TUGY KOLLARI SIVADI, İŞÇİLER YUHALADI

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da Karşıyaka'daki çöp krizi için kolları sıvadı. Çöpleri toplamak için bölgeye gelen Tugay işçilerin tepkisini çekti ve yuhalanarak karşılandı.