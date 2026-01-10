HABER

Kars’ta 11 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor

Kars genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kars genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 11 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler, köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için kar ve tipiyle mücadele ediyor.

Kars’ta 11 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor 1

Kars’ta 2 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi köy yollarını ulaşıma kapadı. Kentte kar ve tipiden Susuz’da 5 ve Arpaçay’da 6 olmak üzere toplam 11 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların kapanmasıyla birlikte Kars İl Özel İdaresi ekipleri, teyakkuza geçti. Çok sayıda greyder ve kar küreme kamyonu ile yürütülen çalışmalarla köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Kars’ta 11 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor 2

İl Özel İdaresi’ne bağlı çok sayıda ekip karla mücadele çalışması yürütüyor. Ekiplerin çalışmalarını yer yer etkili olan tipi engellerken, kapalı yolların kısa sürede açılması bekleniyor. Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

