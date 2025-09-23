HABER

Kars’ta çiftçilere şarbon eğitimi verildi

Kars’ta çiftçilere yönelik şarbon hastalığı konusunda bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, hayvan sağlığı ve insan sağlığı açısından önemli olan şarbon hastalığının bulaşma yolları, korunma yöntemleri ve alınması gereken tedbirler anlatıldı. Uzman veteriner hekimler tarafından verilen eğitimde, özellikle hayvanların kesim ve tüketiminde dikkat edilmesi gereken hususlar çiftçilere aktarıldı. Yetkililer, şarbon hastalığının önlenmesinde erken teşhisin ve aşılama çalışmalarının büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, çiftçilerin olası bir şüpheli durumda en yakın veteriner hekime başvurmaları gerektiğini vurguladı.
Çiftçiler, verilen eğitimin kendileri için oldukça faydalı olduğunu belirterek, bilinçlenmelerine katkı sağladığı için yetkililere teşekkür etti.

Kars’ta çiftçilere şarbon eğitimi verildi 1

Kars’ta çiftçilere şarbon eğitimi verildi 2

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Kars
