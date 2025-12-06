HABER

Kütahya’da su kanalına düşen karaca kurtarıldı

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Kayaköy’de hayvan severler, Hidroelektrik Santrali’ne su taşıyan kanala düşen karacayı yeraltı tünele girmesine 100 metre kala buz gibi suya girerek kurtardılar.Gediz ilçesine bağlı Kayaköy’de çobanlık yapan Atalay Şengül hayvanlarını otlatmak için bulunduğu Kayaköy Koruluğunda duyduğu sesler üzerine Kayaköy Hidroelektrik Santraline su taşıyan 5 kilometre uzunluğunda ve 2 metre derinliğindeki su kanalına düşmüş olan bir karaca gördü.

Gediz ilçesine bağlı Kayaköy’de çobanlık yapan Atalay Şengül hayvanlarını otlatmak için bulunduğu Kayaköy Koruluğunda duyduğu sesler üzerine Kayaköy Hidroelektrik Santraline su taşıyan 5 kilometre uzunluğunda ve 2 metre derinliğindeki su kanalına düşmüş olan bir karaca gördü. Çoban Şengül, bunun üzerine abisi Osman Şengül’ü arayıp yardım istedi. Ağabeyi Osman Şengül ve arkadaşı Sezai Peker ile araçlarına atlayıp hızlıca olay yerine geldiler. Yeraltından 900 metre uzunluğunda yeraltı tünele girmesine 100 metre kala karacayı kurtarmak için soğuk hava şartlarına rağmen çoban Atalay Şengül, canını hiçe sayarak kanala girip tünele doğru sürüklenen karacayı yüksek debili su içerisinde yakalayıp kardeşi ve arkadaşının yardımlarıyla karaya çıkardı.

Biraz daha gecikmiş olsalardı karacanın büyük ihtimalle tünele sürüklenip hayatını kaybedeceğini söyleyen Atalay Şengül," Yakaladıktan sonra yaptığımız kontrollerde karacanın sadece yeni çıkmakta olan boynuzunda kanal içerisinde sürtünmeden kaynaklı küçük bir yarası olduğunu, bu yaranın önemli bir yara olmadığını görüp tekrardan ait olduğu doğal hayata bıraktık. Karacayı su kanalından çıkarmama yardımcı olan ağabeyime ve arkadaşına çok teşekkür ediyorum. Biz insanlık görevimizi yaptık" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Kütahya Gediz
